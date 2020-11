Ivan Leko reste calme: "C'est notre objectif, mais nous n'y sommes pas encore!"

Après l'exploit contre Tottenham, l'Antwerp veut confirmer jeudi et se rapprochr des seizièmes de finale de l'Europa League. "Mais rien n'est fait", insiste Ivan Leko.

Six points sur six et une victoire de prestige la semaine dernière, contre Tottenham: l'Antwerp a idéalement lancé sa campagne européenne et peut rêver de passer la phase de poules. "En cas de victoire jeudi soir, on aura fait un grand pas vers notre objectif qui est de passer l'hiver européen", estime Ivan Leko.

Mais le coach du Great Old refuse de crier victoire trop vite avant de recevoir le LASK. "Nous n'y sommes pas encore. Il ne faut pas oublier que Ludogorets et le LASK avaient aussi passé le cap de la phase de poules de l'Europa League, la saison dernière." Ivan Leko se méfiera donc de cet adversaire autrichien qui, avec trois points au compteur est toujours en course pour une qualification.