Un joueur de Beerschot met les jeunes en garde après avoir eu le Covid-19 : "Après dix jours, je ne pouvais pas courir plus de dix minutes"

Soudain, Tom Pietermaat a disparu de la sélection de Beerschot et tout le monde a su immédiatement pourquoi : le milieu de terrain était infecté par le coronavirus. Hier, il a témoigné sur le Twitter du club au sujet de ses graves symptômes.

Si de nombreux footballeurs professionnels s'en tirent assez facilement, ce n'est pas le cas de Pietermaat et de sa petite amie. "Nous devions nous forcer à manger quelque chose de toute façon. Perte de l'odorat, perte du goût. Complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas pu sortir du lit. Je suis littéralement resté couché pendant dix jours. Après ces dix jours, j'ai essayé d'aller faire du jogging. J'ai à peine tenu dix minutes".

"Puis j'ai réalisé qu'il me faudrait beaucoup de temps pour revenir à mon ancien niveau. Je ne pouvais même plus monter les escaliers. Je me suis dit : "Comment diable vais-je pouvoir retourner sur un terrain de football ?"

Il a dû reconstruire sa condition physique. Un jeune homme de 28 ans en bonne santé... "Vous êtes jeune, votre résistance est bonne, vous vivez sainement, vous dormez bien. Le fait que ces symptômes m'aient vraiment dérangé, je suis choqué. Attention ! Je ne veux faire naître la peur, mais ne le faites pas seulement pour votre famille. Protégez-vous aussi, car il n'y a pas de quoi rire quand vous l'avez".