Dennis Praet buteur, Lille s'éclate à Milan

En toute décontraction, Leicester City et ses Diables Rouges filent vers la qualification. Première défaite de la saison en revanche pour le Milan AC, qui jouait sans Alexis Saelemaekers.

A ce rythme-là, Leicester City validera rapidement son ticket pour les seizièmes de finale. Les Foxes avaient déjà remporté leurs deux premiers matchs, ils n'ont fait qu'une bouchée du Sporting Braga, jeudi soir. Aec Youri TIelemans sur la pelouse, mais toujours sans Timothy Castagne.

Dennis Praet est lui monté au jeu à une demi-heure du coup de sifflet final. Et il a inscrit le troisième but de la rencontre. APrès un doublé d'Iheanacho et avant le but de la conclusion de James Maddison. 4-0 et neuf points sur neuf pour les Foxes qui sont seuls en tête de leur groupe devant Braga (6 points).

Soirée plus compliquée en revanche pour l'AC Milan. Les Rossoneri avaient gagné leurs deux premiers matchs, ils ont subi leur premier revers de la saison, à domicile, contre le LOSC. Yusuf Yazci a inscrit les trois buts lillois et Jonathan David lui a délivré l'assist sur le troisième (3-0).