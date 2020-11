Fin de quarantaine pour cinq Malinois, mais trop tard pour Charleroi

Comme William Togui, ils manqueront tous à l'appel, vendredi soir, pour la réception du leader.

Le Kavé voit le bout du tunnel. Wouter Vrancken était privé de six joueurs depuis plus d'une semaine, cinq d'entre eux ont eu la permission de réintégrer le groupe. Les derniers tests Covid-19 passés par Sofiane Bouzian, Maryan Shved, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde et Victor Wernersson sont en effet revenus négatifs, ils peuvent donc reprendre les entraînements.

Mais, comme William Togui, qui est lui toujours en quarantaine, les cinq joueurs ne sont pas dans la sélection pour la rencontre de vendredi soir contre le Sporting de Charleroi.