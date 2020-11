"Il joue à un très haut niveau": les compliments de Brendan Rodgers à Youri Tielemans

Youri Tielemans semble avoir trouvé son rythme de croisière avec les Foxes et ça n'a pas échappé à son entraîneur.

Youri Tielemans avait démarré en trombe son aventure avec Leicester. Il a connu une saison 2019-2020 très correcte, mais il semble avoir pris une ampleur supplémentaire, cette saison, dans l'entrejeu des Foxes. Comme le confirme son doublé, son premier avec Leicester, qu'il a planté lundi soir.

Brendan Rodgers est charmé par l'évolution de son médian belge. "Les premiers mois, il a surfé sur son enthousiasme et la saison dernière, il a dû s'adapter aux exigences physiques de la Premier League. Mais il s'est désormais totalement adapté", note le coach des actuels dauphins de Liverpool.

Et si Leicester City occupe la deuxième place du championnat anglais, c'est entre autre grâce à l'excellent début de saison de l'international belge. "Il joue à un très haut niveau. Techniquement, il est excellent. Il vit pour le football. Et maintenant qu'il joue un peu plus haut sur le terrain, il a tout le loisir de contrôler le jeu."

Des compliments qui n'auront sans doute pas manqué de motiver encore un peu plus le Diable Rouge. Et Youri Tielemans tentera de confirmer avant de rejoindre les Diables Rouges la semaine prochaine.