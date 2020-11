Le coefficient UEFA belge en danger ? Nos équipes vont devoir se reprendre

La Belgique pourrait perdre une place au classement UEFA très rapidement si les résultats de nos clubs ne s'améliorent pas.

Comme l'a calculé Het Laatste Nieuws, les rencontres de ce soir pourraient d'ores et déjà s'avérer décisives pour le coefficient UEFA : les Pays-Bas ne comptent que 0,1 point de retard sur la Belgique, et pourraient nous dépasser en cas de mauvais résultats de l'Antwerp, La Gantoise et du Standard en Europa League.

Les clubs néerlandais en lice sont le PSV (déplacement au PAOK), Feyenoord (à domicile contre le CSKA Moscou) et l'AZ Alkmaar (déplacement à la Real Sociedad) ; il suffit que les résultats de ces clubs soient meilleurs que ceux des Belges, et notre pays perdra une place au classement UEFA, passant 9e. Mais le pire est peut-être à venir : le coefficient UEFA étant recalculé tous les cinq ans, la saison 2016-2017 sera bientôt écartée des calculs - une saison qui avait vu Anderlecht et Genk atteindre les quarts de finale de l'Europa League. Sans les points de cette saison, la Belgique pourrait basculer à la ... 13e place. Ce qui nous priverait de tout ticket direct pour les Coupes d'Europe ...