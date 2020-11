Marc Brys a refusé Genk : "OHL vise un titre national et je veux y participer"

Marc Brys ne sera finalement pas le nouvel entraîneur du Racing Genk ; cela devrait être John Van Den Brom, l'ancien T1 du RSC Anderlecht. Mais il s'en est fallu de peu : le coach d'OHL explique sa décision.

Marc Brys a finalement refusé de relever son premier défi au sein du G5 belge, à 58 ans. Un choix difficile, que l'entraîneur d'OHL a expliqué dans les colonnes de Het Laatste Nieuws : "Je veux un titre sur mon CV, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'ai donc discuté avec Genk car les chances d'y remporter un titre sont plus élevées", reconnaît-il. "Mais la direction d'OHL m'a convaincu que je pouvais également remporter un titre à Louvain".

Une déclaration forte de la part d'un promu : OHL serait donc dans une phase de développement avec, au bout, des ambitions de trophée. Un peu à l'image de l'Antwerp, promu il y a deux ans et déjà vainqueur d'une Coupe de Belgique et jouant les premiers rôles en championnat. Mais Marc Brys a également pris l'humain en compte : "J'ai soudainement réalisé que déjà quitter le club, après tout ce qui avait été mis en place, quitter les joueurs qui ont travaillé très dur, cela ressemblait à une trahison", pointe-t-il.

Aider OHL à devenir un club du (sub)top

L'ancien entraîneur du STVV n'a donc pas rejoint le rival limbourgeois des Canaris. "J'ai jeté un oeil aux coulisses du King Power Group, et j'ai réalisé qu'ils avaient plus de possibilités que je le pensais. Ils l'ont déjà prouvé à Leicester", rappelle Marc Brys. "Comme en Angleterre, ils ont jeté des bases professionnelles à OHL et les étapes suivantes sont en cours".

"L'objectif suivant est de grandir pas à pas afin de pouvoir concourir dans un avenir proche pour le titre national. Et je veux y participer", conclut l'entraîneur d'OHL.