Noë Dussenne en colère après la défaite du Standard : "Nous avons été baladés ce soir"

Après s'être respectivement incliné à domicile contre les Rangers (0-2), puis à Benfica (3-0), le Standard a subi un troisième revers de suite ce jeudi contre contre le Lech Poznan 3-1).

Après la défaite face au Lech Poznan, la déception était évidemment présente chez les Rouches qui sont passés à côté de leur rencontre après un terrible début de semaine en bord de Meuse avec la blessure de Vanheusden et les six cas positifs au Covid-19. "Nous sommes des pros et nous devons être performants sur le terrain dès que nous sommes dessus. Si techniquement c'est difficile, il faut répondre par le physique. Nous avons perdu trop de duels, nous étions tout simplements absents ce jeudi soir. Nous devons être plus durs, déterminés et agressifs", a souligné Noé Dussenne à l'issue de la rencontre avant d'évoquer l’état d’esprit.

"Il ne doit pas être différent dans un match comme celui-ci. Un match se joue à onze contre onze, onze bonshommes contre onze bonshommes. Il faut pouvoir se défoncer sur un terrain et l'autre ne doit pas passer. Il faut se regarder dans le miroir et voir ce qui ne s'est pas bien passé. On doit être des guerriers sur le terrain et être plus hargneux. Nous avons été baladés ce soir. Avec une bonne mentalité, nous aurions pu faire mal à Poznan", a lâché le défenseur central.

Les derniers espoirs d'une qualification pour les seizièmes de finale se sont envolées après cette troisième défaite de suite pour le Standard. "Cela va être très compliqué mais nous avons notre fierté. Et ce 0 sur 9...Il faut absolument prendre des points lors de nos deux matchs à domicile. Il faut véritablement un sursaut d'orgueil. Se battre toute une saison pour évoluer sur la scène européenne et ne pas prendre le moindre point ! Il faudra faire autre chose sur le terrain et prendre des points", a conclu Dussenne.