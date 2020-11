Pas d'Alexis Saelemaekers avec l'AC Milan en Europa League

L'AC Milan affronte le LOSC ce jeudi en Europa League mais Alexis Saelemaekers, titulaire habituel avec les Lombards, ne sera pas de la partie : Stefano Pioli a préféré ne prendre aucun risque avec le Belge, qui serait "fatigué". Même chose pour Davide Calabria, laissé au repos.

#Calabria e #Saelemaekers non convocati per la gara di questa sera per scelta precauzionale. Hanno dato segnali di affaticamento e #Pioli non vuole rischiare nulla. #ACMilan #MilanLille pic.twitter.com/UC3DoreMua