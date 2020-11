John Van Den Brom devrait être officialisé ce vendredi

John Van Den Brom va bel et bien devenir le nouvel entraîneur du Racing Genk.

John Van Den Brom (54 ans) va bel et bien quitter le FC Utrecht pour devenir le nouvel entraîneur du Racing Genk. L'ancien coach du RSC Anderlecht, champion en 2012-2013 avec les Mauves, va remplacer Jess Thorup parti à la surprise générale au FC Copenhague ; Genk aurait, d'après Het Laatste Nieuws, trouvé un accord avec le club du Néerlandais et verserait ainsi 500.000 euros à Utrecht en guise de dédommagement.

Le candidat principal du Racing Genk était Marc Brys, pour lequel un contrat, affirme la presse néerlandaise, était prêt et le communiqué de presse déjà rédigé ; mais le coach d'OHL a finalement décidé de rester, ne pouvant pas emmener son staff dans le Limbourg et ayant ensuite été convaincu par sa direction. Dimitri de Condé a rapidement réglé le deal Van Den Brom, option de rechange la plus sérieuse, dès l'échec de la piste Brys. L'officialisation devrait tomber aujourd'hui et John Van Den Brom va donc faire son retour en D1A ; la saison passée, l'ex-coach du RSCA terminait 6e avec Utrecht et atteignait la finale de la Coupe des Pays-Bas (annulée).