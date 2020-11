Munir El Haddadi débouté (et dégoûté) par le TAS

L'attaquant, qui a porté le maillot de l'Espagne, espérait profiter du changement de règlement pour les bi-nationaux pour porter dorénavant celui du Maroc.

Munir El Haddadi (25 ans) portera-t-il un jour les couleurs du Maroc ? Malgré la volonté de l’ailier du FC Séville et ex-international espagnol, cette hypothèse vient de prendre sérieusement du plomb dans l’aile. En effet, malgré la réforme sur les règles relatives au changement de nationalité sportive adoptée en septembre, la FIFA avait refusé de donner son feu vert à l’ancien Barcelonais en raison de matchs joués avec la sélection Espoirs espagnole après ses 21 ans.

La Fédération marocaine (FRMF) s’était alors tournée vers le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Mais l’instance vient de rendre son jugement de manière accélérée ce vendredi, et celui-ci n’est pas favorable aux Lions de l’Atlas. «L’appel a été rejeté par le TAS et la décision rendue par la FIFA a été confirmée.

"Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa décision dans la procédure d'arbitrage entre le joueur Munir El Haddadi et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) (les appelants), d’une part, et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) (les intimées), d’autre part. L’appel a été déposé suite à la décision rendue par la Commission du Statut des Joueurs de la FIFA le 23 septembre 2020 de ne pas autoriser Munir El Haddadi à changer de fédération nationale, à savoir de quitter la fédération espagnole pour rejoindre la fédération marocaine. L’appel a été rejeté par le TAS et la décision rendue par la FIFA a été confirmée", peut-on lire dans le communiqué.