Roberto Martinez a dévoilé sa sélection : Eden Hazard fait son retour, Charles De Ketelaere repris !

Les Diables Rouges affronteront d'abord la Suisse lors d'un match amical le 11 novembre, avant de croiser le fer avec l'Angleterre le 15 novembre et le Danemark le 18 en Ligue des Nations.

Récemment écarté sur blessure, Eden Hazard fait son retour en sélection tout comme Jan Vertonghen et Thibaut Courtois. Pourtant blessé, Romelu Lukaku fera partie du groupe pour être scruté par les médecins.

La surprise du jour se nomme Charles De Ketelaere. Le Brugeois, repris chez les U21, rejoindra les Diables Rouges pour la première fois après son match avec les espoirs.

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl