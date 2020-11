Un bon point ou des regrets? Les Malinois mitigés après leur partage contre Charleroi

Une semaine après le Club de Bruges, le Kavé a à nouveau accroché le leader du championnat. Mais, au vu de leur première période, surtout, ils pouvaient espérer mieux.

Parce qu'avant de rentrer aux vestiaires, les Malinois ont raté de belles occasions. "Quand on voit les occasions de Steven Defour et Nikola Storm, on peut avoir des regrets. Si on avait fait le break, le match aurait été différent en seconde période", estime Wouter Vrancken.

"Pas suffisant" pour Igor De Camargo

Perfectionniste, Igor De Camargo se montre critique. "Ce n'est pas suffisant. On doit mettre nos occasions. On ne l'a pas fait et on en a payé le prix en deuxième période. On savait que Charleroi avait les qualités pour revenir, on devra faire mieux la prochaine fois", analyse le buteur malinois.

"Un bon match" pour Wouter Vrancken

Mais le verre n'est pas qu'à moitié plein pour les Malinois, qui restent sur deux très bonnes prestations, contre deux équipes qui jouent le haut de tableau. Wouter Vrancken est d'ailleurs satisfait du visage affiché par ses hommes. "On a commis quelques erreurs, mais on a fait un bon match et on prend un point mérité, comme la semaine dernière."