L'Antwerp a dominé mais n'a pas gagné : "Avec tout le respect que je dois au Standard, je n'ai vu qu'une seule équipe sur le terrain"

Au vu de la rencontre, l'Antwerp méritait plus qu'un point contre le Standard. Ivan Leko est déçu du score, mais très satisfait de la performance de ses hommes.

Ivan Leko ne pouvait pas cacher sa déception quant au résultat. "Vous préparez chaque match pour gagner et cela n'est pas arrivé. Personne ne peut être satisfait de ce résultat. Ni moi, ni les joueurs, ni le conseil d'administration, ni les employés du club. Jeudi, nous avons fait face à un LASK plus fort, mais aujourd'hui je n'ai vu qu'une seule équipe sur le terrain. Et je dis cela avec tout le respect dû au Standard", a souligné le Croate.

C'est un jeu que j'aimerais voir en tant que fan de football neutre

L'Antwerp a bien joué et aurait pu gagner les trois points. "C'est un match que j'aimerais voir en tant que fan de football neutre. Tant sur le plan tactique que technique, c'était bon pour nous et nous nous créés de bonnes occasions. C'était "sympa"", explique Leko.

Refaelov avec la tête

"Nous les avons vraiment mis dans le pétrin et je suis également heureux de notre façon de jouer", a déclaré Lior Refaelov. "Mais il est toujours décevant de glaner un seul point. Nous avons manqué de chance. Je pense que c'était mon premier but avec la tête en Belgique. Le gardien de but m'a empêché de marquer un deuxième but grâce à une belle parade. J'ai le sentiment qu'ils sont venus voler deux points", a conclu Refaelov.