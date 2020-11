Kemar Lawrence "à 100% fit" : le "Taxi" est bien lancé

Kemar Lawrence a enchaîné sa deuxième titularisation et a cette fois pu disputer l'intégralité de la rencontre.

Le "Taxi" jamaïcain d'Anderlecht est lancé et ce à toute vitesse : Kemar Lawrence avait déjà séduit la semaine passée contre l'Antwerp, il a confirmé ce dimanche à la Ghelamco Arena. La concurrence sera rude pour Bogdan Mykhaylichenko, jusqu'ici titulaire incontournable. "Je me sens bien, je suis fit à 100% désormais", affirme Lawrence en conférence de presse. Le Jamaïcain était sorti avec des crampes à un quart d'heure de la fin la semaine passée, il a terminé la rencontre cette semaine.

"Maintenant, c'est la trêve internationale et je vais aller prendre un bol d'air frais bienvenu en sélection. Je veux revenir gonflé à bloc pour aider l'équipe", espère Kemar Lawrence, qui se rendra en Arabie Saoudite pour deux matchs amicaux face à l'équipe locale avec la Jamaïque. "Je me sens très bien à Anderlecht, nous avons un très bon groupe et ne pas avoir obtenu le résultat souhaité ce soir est très décevant", regrette le latéral.