Un défenseur d'Anderlecht appelé en renfort chez les Diables Rouges

Le jeune défenseur du Sporting d'Anderlecht profite des nombreuses absences pour décrocher sa première sélection avec les Diables Rouges. La nouvelle a été confirmée ce matin sur les réseaux sociaux.

Delcroix rejoindra les U21 après la rencontre amicale face à la Suisse prévue ce mercredi à Louvain.

UPDATE: Hannes Delcroix joins the squad. He leaves the camp after Switzerland to join the U21.