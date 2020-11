Suisse-Belgique, il y a 2 ans : la deuxième gifle de l'ère Martinez

Presque deux ans plus tard jour pour jour, la Belgique retrouve la Suisse. Cette fois sans enjeu, et avec une équipe B probablement des deux côtés. Mais Suisse-Belgique reste l'un des matchs les plus humiliants des dernières années pour les Diables Rouges.

Roberto Martinez n'a pas perdu beaucoup de matchs à la tête des Diables Rouges : la défaite de ses débuts face à l'Espagne était totalement anecdotique ; la deuxième défaite est bien sûr la plus douloureuse à ce jour, en demi-finale du Mondial 2018 face à la France. La quatrième date d'il y a un mois jour pour jour, en Angleterre (2-1). Mais la troisième, le 14 novembre 2018 en Suisse (5-2), si elle est loin d'avoir eu les conséquences du match perdu à Saint-Pétersbourg, reste une sacrée ombre au tableau.

Toujours pas de trophée

La Ligue des Nations a beau ne pas passionner les foules, elle n'en reste pas moins une ligne au palmarès, et celui de la Belgique reste désespérément vierge (si l'on excepte la médaille olympique de 1920). Le Portugal, champion d'Europe 2018, l'a bien compris : peu importe à un champion comme Cristiano Ronaldo qu'une compétition soit cotée ou pas, ce qui compte est de soulever le trophée. La Belgique a manqué de cet état d'esprit à Lucerne, et a pris le bouillon d'une manière bien plus inquiétante que contre la France ou en Angleterre.

Mener de 2 buts et se faire remonter : voilà en effet quelque chose qu'on ne pensait plus possible sous Roberto Martinez - les Diables nous avaient même déjà montré qu'ils pouvaient faire l'inverse, lors d'une certaine nuit à Rostov-sur-le-Don. Le doublé de Thorgan Hazard nous mettait sur du velours ... et la Suisse inversait la tendance avant même la pause. "C'est l'une des seules fois où j'ai vu le coach énervé", confessait Thorgan en conférence de presse cette semaine. Comme on le comprend : au contraire du 1-0 à Saint-Pétersbourg, qui était surtout terriblement triste, cette défaite en Suisse avait de quoi rendre furieux.

Deux ans plus tard, la Belgique ne jouera pour rien de plus qu'une petite revanche symbolique ce soir ; c'est ce dimanche, face à une Angleterre qui lui a infligé sa 4e défaite de l'ère Martinez, qu'il faudra avoir l'esprit de révolte qu'on voulait voir à Lucerne le 18 novembre 2018. Afin de ne pas arriver à l'Euro 2021 en restant sur trois échecs consécutifs ...