Une équipe B (au moins) pour les Diables Rouges : qui verra-t-on face à la Suisse ?

Roberto Martinez a prévenu, sans surprise : comme Belgique - Côte d'Ivoire, Belgique - Suisse sera un match d'expérimentations.

Quel visage pour les Diables Rouges ce mercredi soir face à la Suisse ? Comme le match face à la Côte d'Ivoire, l'amical d'aujourd'hui est une rencontre que peu de joueurs sont ravis à l'idée de disputer, calendrier chargé oblige. Roberto Martinez lui-même le sait : ces amicaux, devenus rares dans le football international depuis la mise en place de la Ligue des Nations, sont surtout l'occasion d'expérimenter et on doit s'attendre à un onze au mieux hybride, voire totalement bis à Louvain face à la Nati.

Gardien de but

Thibaut Courtois ne jouera pas, c'est presque une certitude, et le rôle de n°2 dans ces conditions échoit à Simon Mignolet. On aimerait cependant, exceptionnellement, voir Koen Casteels mis en lumière, étant entendu que le portier du FC Bruges est la doublure officielle de Courtois mais a déjà obtenu plus de temps de jeu que de coutume cette année (4 titularisations en 2020, y compris contre la Côte d'Ivoire). Ce serait également une belle récompense pour le portier de Wolfsbourg, qui avait tristement dû céder sa place pour sa première titularisation contre l'Islande.

Défense

Thomas Vermaelen (encore) absent, il ne reste qu'une seule option d'expérience à gauche de l'axe des Diables Rouges : Jan Vertonghen, dont on imagine qu'il disputera alors les trois matchs, ce que son club ne verrait peut-être pas d'un bon oeil. Cette fois, Roberto Martinez n'a cependant pas affirmé qu'aucun joueur ne jouerait les trois matchs, comme lors du dernier rassemblement. Et aligner Hannes Delcroix d'emblée paraît prématuré.

Dedryck Boyata est devenu le "remplaçant n°1" évident dans l'axe, tandis que Sebastiaan Bornauw pourrait bien se voir honoré d'une titularisation pour oublier son erreur malvenue face à la Côte d'Ivoire. Le trio Vertonghen-Boyata -Bornauw pour débuter la rencontre ? Ou une titularisation de Mechele en lieu et place de Boyata ? Notre pronostic part pour la première option.

Milieu de terrain

Kevin De Bruyne et Axel Witsel seront laissés au repos, c'est une quasi-certitude, mais Roberto Martinez a quelques options pour les remplacer. Au vu de ses prestations un peu timides sous le maillot des Diables, on imagine mal Hans Vanaken retrouver le 11 (même s'il entrera certainement au jeu) ; et si le sélectionneur décidait de profiter d'une alchimie qui marche bien en club, à savoir à Leicester City ? Youri Tielemans, s'il est évidemment candidat à une place de titulaire pour les matchs suivants, pourrait être couplé à Dennis Praet dans l'axe.

Sur les flancs, Meunier ne devrait pas être aligné, pas plus que Thorgan Hazard côté gauches : tous deux sont les pistons à prévoir pour les matchs de Ligue des Nations. Peut-on s'attendre à voir Joris Kayembe être titularisé ? Thomas Foket peut-il créer la surprise en ayant été appelé en dernière minute ? Les options ne sont pas légion pour occuper tout le flanc et sauf changement de système surprennat, Nacer Chadli devrait retrouver le onze (reste à voir de quel côté). Petite pièce misée sur Joris Kayembe pour l'autre côté.

Attaque

Côté ailiers, les absences laissent peu d'options côté réservistes : malheureusement, Leandro Trossard a dû quitter le groupe. Intéressant à Rennes, Jérémy Doku devrait à nouveau décrocher une titularisation et espérera se montrer un peu plus que la dernière fois ; de l'autre côté, on imagine assez aisément Dodi Lukebakio faire (enfin) ses grands débuts. À moins que Charles De Ketelaere ait particulièrement séduit Martinez à l'entraînement ...

En pointe, deux options seulement : Batshuayi et Benteke (Lukaku étant laissé au repos pour les matchs officiels). Beaucoup voient Michy Batshuayi débuter la rencontre, mais nous n'écarterions pas les chances de "Big Ben" de déjouer les pronostics ...

Notre onze :

Casteels / Vertonghen-Boyata-Bornauw / Kayembe-Tielemans-Praet-Chadli / Lukebakio-Batshuayi (Benteke?)-Doku