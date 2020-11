Joachim Löw : "Les jeunes se sont donnés à fond"

Le sélectionneur de l'Allemagne était très satisfait de la prestation de ses joueurs lors de la victoire face à la République tchèque ce mercredi en amical (1-0)

Joachim Löw a salué la prestation de ses jeunes troupes à l'issue de la rencontre. "Il est probable que nous ne rejouerons plus dans cette composition. Mais malgré tout les jeunes se sont donnés à fond, nous avons livré un match intense, tout le monde a été très engagé et on peut en être content", a expliqué le technicien allemand dans des propos relayés par l'AFP.

"Nous avons été mieux en première période, nous aurions dû prendre l'avantage 2-0. En deuxième période, nous avons commis plus d'erreurs, des pertes de balles inutiles, mais nous avons su préserver le résultat et c'est un motif de satisfaction."