🎥 Kaveh Rezaei buteur avec l'Iran contre la Bosnie en amical

Kaveh Rezaei s'est illustré ce jeudi avec l'Iran lors de la rencontre amicale en Bosnie. La sélection nationale iranienne, avec ses Belgicains Gholizadeh (Charleroi) et Mohammadi (Gand), s'est imposée 0-2 du côté de Sarajevo.

Rezaei a ouvert le score pour les Iraniens. Du côté de la Bosnie, Cimirot (Standard) et Prevljak (Eupen) sont montés au jeu.

‚öĹÔłŹ Kaveh Rezaei!



Vahid Amiri wins the ball back and passes it to Kaveh Rezaei, who curls in a beautiful shot.



The goal was scored just after the start of the second half. Iran is leading 1-0 vs. Miralem Pjanińá-led Bosnia team. pic.twitter.com/0phqnLwJ4u