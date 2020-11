L'Euro 2021 attend ses derniers invités : 4 bonnes raisons de regarder les barrages

Ce jeudi se tiennent quatre matchs très importants : les derniers barrages pour l'Euro 2020 (ou 2021, selon qu'on utilise ou non le nom "initial", officiellement pas modifié, de la compétition). Et chaque rencontre a de bonnes raisons d'être vécue.

Géorgie - Macédoine du Nord, pour une grande première

Quel que soit le vainqueur de ce premier duel du jour (18h, les autres se tenant à 20h45), il découvrira une phase finale de compétition en juin prochain. La Géorgie a éliminé une autre équipe d'ex-URSS (la Biélorussie) au tour précédent, la Macédoine une autre équipe d'ex-Yougoslavie (la hype Kosovo) ; un seul atteindra l'Euro 2021, et bien malin qui peut donner un favori entre ces deux équipes en progression constante.

Hongrie - Islande pour une opposition de styles

L'Islande, solide comme un roc, défie une Hongrie au style chatoyant ; l'Islande se bat pour rester dans le coup et participer à une troisième grande compétition consécutive, la Hongrie pour confirmer son progressif retour dans la cour des grands. Un match en forme d'opposition de styles, lors duquel l'expérience islandaise en fait probablement un favori naturel.

Serbie - Écosse pour un exploit écossais

L'Écosse n'a plus participé à une phase finale de compétition depuis 1998 et la Coupe du Monde française. Le football écossais a perdu de son lustre, et l'équipe au chardon a déjà créé la surprise en éliminant Israël aux tirs au but ; peut-elle encore défier les pronostics et sortir la Serbie, grande favorite ?

Slovaquie - Irlande du Nord pour un second Euro de suite

Deux nations qualifiées en 2016, un seul ticket : la Slovaquie s'était même hissée en 8es de finale il y a quatre ans et n'a manqué la seconde place de son groupe qualificatif pour l'Euro 2020 que d'un petit point. Elle sera la grande favorite de ce duel face à une Irlande du Nord qui a sorti la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but au tour précédent, contre toute attente ; dans le même temps, la Slovaquie éliminait la République d'Irlande et nous privait d'un duel de frères ennemis.

