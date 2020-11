Le clash inattendu entre Kroos et Aubameyang

A l'occasion de sa participation au podcast Einfach mal Luppen, le milieu de terrain du Real Madrid estime que l'attaquant d'Arsenal donne ainsi un mauvais exemple à la jeunesse. Sur Twitter, le Gabonais n'a pas caché son agacement.

"Au fait, est-ce que ce Toni Kroos a des enfants ? Juste pour rappeler que je l'ai fait pour mon fils plusieurs fois et que je le referai. Je souhaite que vous ayez des enfants un jour et que vous les rendiez heureux comme dans cette discussion avec ces élèves de primaire", a lancé Aubameyang.

"Ce Toni Kroos a trois enfants", a répondu Kroos. "Félicitations à Toni Kroos pour ses trois enfants, cordialement Batman et Robin", a chambré le buteur des Gunners, avec une photo de l'une de ses célébrations avec Marco Reus à Dortmund.

Dans cette petite guéguerre, Aubameyang a reçu le soutien de son coéquipier Mesut Özil, mais aussi du joueur du FC Barcelone Antoine Griezmann, également critiqué par Kroos pour ses célébrations avec les danses de Fortnite.

