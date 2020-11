L'ex-Rouche Loïc Nego aux anges : "Ça ne pouvait pas être plus fantastique que cela"

Appelé par le sélectionneur italien Marco Rossi en octobre dernier, Loïc Nego avait fait ses grands débuts face à la Bulgarie, en demi-finale des éliminatoires de l'Euro 2020.

Opposée à l'Islande dans un match décisif pour obtenir un billet pour le prochain Euro, la Hongrie perdait 1-0 jusqu'à la 88e minute. Entré en jeu 4 minutes plus tôt, Loïc Nego a égalisé de l'intérieur du pied droit avant de voir Dominik Szoboszlai doubler la mise (2-1) et offrir une qualification pour l'Euro 2020 !

L'ex-Rouche Loïc Nego était heureux à l'issue de la rencontre. "Ça ne pouvait pas être plus fantastique que cela. Je suis très heureux d'être ici et de représenter la Hongrie. J'y suis avec ma famille depuis de nombreuses année, je me sens chez moi. Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens. (...) J'espère vraiment que les gens sont fiers de cette équipe", a lâché le Parisien au micro de M4 Sport.