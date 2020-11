Usain Bolt s'incline : "Cristiano Ronaldo serait plus rapide que moi"

Le détenteur des records du monde du 100 m et du 200 m estime que l'attaquant portugais serait désormais plus rapide que lui au sprint.

Lors d'une interview accordée à Marca, Usain Bolt a expliqué que Cristiano Ronaldo gagnerait en toute sécurité si une course avait lieu entre lui et le Portugais. "Parce qu'il est toujours actif", a souligné l'homme le plus rapide de l'histoire. "Il travaille dur tous les jours. Et pour moi, c'est un super athlète. Il est toujours au sommet de son sport. Il travaille très dur et est toujours concentré. Je pense qu'en ce moment, il serait plus rapide que moi", a lâché le Jamaïcain qui avait pris sa retraite sportive à l'issue des Championnats du monde 2017 à Londres.

Bolt a remporté huit médailles d'or aux Jeux olympiques et est toujours le détenteur des records du monde du 100 m (9''58) et du 200 m (19''19).