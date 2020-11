Kompany est impressionné par ses jeunes, qui se sont imposés contre Charleroi

Ce samedi, les Espoirs d'Anderlecht ont disputé une rencontre amicale contre l'équipe A du Sporting de Charleroi. Et les jeunes Anderlechtois se sont imposés sur le score de 0-2.

On peut dire que les deux buts de De Wilde et Leoni ont offert aux jeunes Anderlechtois un superbe résultat. C'est aussi ce qu'a pensé Vincent Kompany, spectateur attentif de la rencontre. Après le coup de sifflet final, il est allé dans le vestiaire: "Je suis fier de vous", a déclaré l'entraîneur dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Vous avez montré que vous saviez tenir une rencontre face à des joueurs expérimentés".

Dans les rangs d'Anderlecht, il n'y avait qu'Antonio Milic et Mohammed Dauda du noyau A. Lors des 20 premières minutes les jeunes joueurs ont été mis sous pression par les Zèbres, ensuite ils ont pu développer leur football. Charleroi a eu beaucoup de difficultés avec ce jeu.

Pour le moment, les Espoirs d'Anderlecht et le noyau A sont sur la même longueur d'onde et Kompany apprécie le travail de Craig Bellamy qui travaille dans des conditions particulières. Chaque semaine, il a en effet un groupe différent car les jeunes voyagent des A vers les Espoirs et inversément.

La composition d'Anderlecht contre Charleroi: Bart Verbruggen, Loïc Masscho, Zeno Debast, Antonio Milic, Luca Ferrara, Leoni, De Wilde, Mario Stroeykens, Chris Kaliluka, Mohammed Dauda, Simion Michez