La Pro League "soulagée" par l'issue de l'affaire Selemani

L'Union Saint-Gilloise avait annoncé vendredi avoir obtenu gain de cause dans l'affaire qui opposait le club à son ancien joueur.

Décidé à quitter l'Union pour Courtrai l'an dernier, Faïz Selemani avait rompu unilatéralement son contrat et il a fallu l'intervention de la justice pour que l'Union obtienne une 'compensation' à son départ. Vendredi, le tribunal du travail a condamné l'international comorien à verser une indemnité de 500.000 euros à son ancien club.

Une décision qui "soulage" la Pro League. "Les revenus des transferts sont un élément essentiel du modèle économique de notre football professionnel. Des pratiques telles que celles mises en place par le joueur et son entourage mettent en danger ce modèle", estime, dans un communiqué diffusé ce lundi, la Pro League, qui précise également avoir soutenu "le club dans sa démarche".

"Nous sommes donc soulagés de la décision du tribunal du travail qui donne tort au joueur et à son entourage et confirme l'importance du contrat de travail et des engagements qui y sont associés."