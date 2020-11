CAN : Victoire du Maroc de Mmaee, Ilaimaharitra tient la Côte d'Ivoire en échec

Les rencontres qualificatives de la CAN suivent leur cours durant cette trêve internationale, avec plusieurs "belgicains" impliqués.

Samy Mmaee (Saint-Trond) était titulaire avec le Maroc, mais a été remplacé à la 37e minute de jeu. Les Lions de l'Atlas, sans Selim Amallah, l'ont cependant emporté en Centrafrique (0-2) sur des buts de Ziyech et En-Nesyri. Ils restent largement en tête de leur groupe avec 5 points d'avance sur la Mauritanie.

En Angola, la République Démocratique du Congo a pu compter sur un but de l'ancien de Charleroi et Genk Neeskens Kebano, auteur du seul but du match (0-1) et qui permet à la RDC de rester au contact de la tête occupée par la Gambie et le Gabon.

Une victoire qui nous soulage et qui nous relance bien dans le groupe. Un très grand plaisir d'avoir marqué, merci pour vos messages🙌🏾🇨🇩🐆 pic.twitter.com/EnhFOQ2QNz — Neeskens Kebano (@Neeskens_Kebano) November 17, 2020

À Madagascar, Marco Ilaimaharitra (Charleroi) était titulaire lors du choc face à la Côte d'Ivoire. Les Malgaches ont tenu le nul (1-1), qui leur permet de partager la tête avec les Éléphants avec 7 points tous deux.