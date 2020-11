Joakim Maehle persiste et signe : "Je veux partir le plus vite possible"

La saga Joakim Maehle a tenu Genk et Marseille en haleine cet été : le latéral danois a été privé de son transfert de prestige à l'OM, le club limbourgeois ne tenant pas sa parole. Il ne digère pas.

Sauf surprise, Joakim Maehle devrait quitter le Racing Genk à la première occasion. Le latéral international danois, qui affrontera la Belgique ce mercredi, avait été privé du transfert qu'il espérait tant du côté de l'Olympique de Marseille cet été : la direction genkoise avait finalement demandé une somme plus élevée, ce que l'OM a refusé.

"Je veux partir le plus vite possible", a-t-il répété dans Het Laatste Nieuws. Et ce dès cet hiver : "La période de mercato hivernale est parfois plus compliquée, mais je suis sûr que ça ira. Depuis cet été, je ne me suis pas réuni avec la direction, mais le club connaît ma position. D'ici là, je me concentrerai sur mon job à Genk, mais c'est tout".