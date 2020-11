Ognjen Vranjes à nouveau cité en Grèce

On avait presque cru à son retour en grâce après quelques bons matchs, mais Ognjen Vranjes semble à nouveau sur une voie de garage.

Résultat : la rumeur d'un retour à l'AEK Athènes, véritable serpent de mer à Anderlecht depuis plusieurs mercatos, surgit à nouveau. Comme le relaie La Dernière Heure, la presse grecque évoquerait de nouveau la possibilité d'un retour d'Ognjen Vranjes dans son ancien club, avec lequel il n'a jamais vraiment coupé le cordon.

Le mercato hivernal pourrait bel et bien voir un départ de Vranjes, et la Grèce restera toujours l'option privilégiée par le joueur lui-même. Reste à voir si l'AEK Athènes est intéressé et peut, cette fois, mettre un montant qui satisfera le RSCA sur la table.