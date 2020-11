Kasper Hjulmand peste: "Un manque de concentration... et d'expérience"

Malgré la défaite, l'entraîneur danois Kasper Hjulmand était plus que satisfait de la prestation de son équipe face à une équipe qu'il respecte.

L'entraîneur danois a vu de belles choses de la part de son équipe, même s'il regrette le dénouement mais aussi la façon dont son équipe a encaissé contre nos Diables.

'Nous avons essayé de faire le maximum", a déclaré Kasper Hjulmand après la rencontre. "Nous avons joué avec nos qualités, avec du courage. On sait que quand on est mené contre une équipe comme la Belgique c'est compliqué. Nous sommes cependant revenus et on a essayé de mettre un deuxième avant la pause".

En deuxième période par contre, la Belgique a pris son envol pour ne plus jamais être rattrapée. "Nous avions pourtant bien commencé cette deuxième période... puis il y a ce coup franc. On manque de concentration et d'expérience sur cette action. Mais globalement je suis content de notre prestation. Je suis aussi content de notre campagne: nous terminons devant l'Angleterre et nous avons montré beaucoup de choses. Nous pouvons maintenant nous tourner vers le futur".