Trois nations pour un ticket: qui sera le dernier qualifié, et le pays hôte, du Final Four?

Si la Belgique et le Danemark disputeront la finale du Groupe 2 de la Ligue A à Leuven, dans le groupe 1, trois nations sont encore en course pour la qualification. Avec un double enjeu puisque c'est le vainqueur de cette poule qui accueillera la phase finale en octobre prochain.

La France et l'Espagne sont les deux premières nations assurées de participer au Final Four de la Ligue des Nations. On connaîtra, mercredi soir, l'identité des deux autres nations candidates à la succession du Portugal, lauréat de la première édition l'an dernier.

Et comme la Belgique, à qui un partage suffirait pour terminer en tête de son groupe, l'Italie part avec un avantage certain. Un partage en Bosnie et la Squadra se qualifiera pour le Final Four.

Les deux autres nations doivent espérer un revers italien pour se qualifier. Si la Squadra s'incline, le vainqueur éventuel de Pologne-Pays-Bas jouera le Final Four. En cas de partage entre les équipiers de Robert Lewandowski et ceux de Memphis Depay, c'est l'Italie, peu importe son résultat en Bosnie, qui rejoindra la France et l'Espagne.