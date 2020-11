🎥 12 ans déjà: les grands débuts d'Eden Hazard avec les Diables Rouges

Il n'aura pas régalé de sa présence les matchs des Diables en 2020, mais Eden Hazard célèbre aujourd'hui le 12e anniversaire de sa toute première apparition en équipe nationale.

Eden Hazard n'a pas encore trente ans et, pourtant, il fait partie des meubles en équipe nationale. Et pour cause: voilà tout juste 12 ans qu'Eden Hazard effectuait sa première apparition en équipe nationale.

Avec René Vandereycken comme sélectionneur, et à l'occasion d'un partage amical contre le Luxembourg (1-1), l'actuel capitaine de l'équipe nationale belge était devenu Diable Rouge le 19 novembre 2008, en remplaçant Wesley Sonck à 20 minutes du terme.

12 ans plus tard, Eden Hazard (106 caps) fait partie des quatre joueurs qui ont dépassé la barre des 100 caps en équipe nationale, il est le deuxième meilleure buteur de l'histoire (32 buts) et l'un des meilleurs passeurs (33 assists) de l'histoire des Diables.