Joakim Maehle n'a pas encore abandonné son rêve marseillais

Particulièrement touché par le transfert avorté en fin de mercato estival, le Danois ne semble pas encore avoir fait une croix sur un départ vers l'Olympique de Marseille.

Actif avec sa sélection en Ligue des Nations cette semaine, et notamment mercredi contre les Diables Rouges, Joakim Maehle en a profité pour accorder un entretien au média danois BT Sport.

Et si l'on y perçoit encore un peu d'amertume par rapport au transfert dont le Racing Genk l'a privé début octobre, le Danois semble toujours déterminé à rejoindre la Ligue 1 et l'OM. "Serai-je encore à Genk la saison prochaine? J'espère un peu plus au sud", répond-il. Mais ça n'empêchera pas l'international danois de se donner à fond pour le club qu'il a révélé aux yeux du grand public. "Quand j'ai signé à Genk, j'ai donné ma parole que je me battrai toujours pour le club et les fans. Le club ne doit pas douter de ma motivation."