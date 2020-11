Le portier qui se retourne le plus en Pro League: "Aucune raison d'être négatif"

Si le Beerschot a la meilleure attaque du championnat, c'est Mike Vanhammel qui en fait les frais: il est le gardien qui encaisse le plus depuis le début de saison en championnat. Mais il ne s'en inquiète pas trop.

Meilleure attaque du championnat avec 33 buts à son compteur, mais aussi plus mauvaise défense avec 30 buts encaissés, le Beerschot fait le spectacle depuis son retour en Pro League. Et il n'y a pas de raison que ça change. "Nous nous tiendrons à notre philosopohie", insiste Mike Vanhamel sur le site officiel de son club.

"Naturellement, en tant que gardien, j'aimerais qu'on encaisse moins et qu'on trouve le bon équilibre", confirme-t-il. Mais il n'est pas inquiet outre-mesure. "Si on regarde le nombre de points que nous avons déjà engrangé et la place que nous occupons au classement,n ous n'avons aucune raison d'être négatifs ou de douter", conclut le portier du Beerschot.