Belhocine prévient ses joueurs: "On ne pourra pas se permettre d'être moins performants"

La Gantoise est malade depuis le début de la saison, mais Karim Belhocine ne veut pas pour autant voir une équipe de Charleroi en demi-teinte ce dimanche.

Le Sporting de Charleroi est en tête du championnat depuis le début de saison. Du côté de La Gantoise, c'est plutôt la soupe à la grimace: trois entraîneurs se sont succédés sur le petit banc des Buffalos mais les résultats se font toujours attendre.

Ce dimanche, les deux équipes vont se retrouver au Stade du Pays de Charleroi et KArim Belhocine reste sur ses gardes. L'entraîneur des Zèbres sait que la qualité de son adversaire d'un jour est toujours présente dans cette équipe.

"Malgré leurs moins bons résultats, cela reste une bonne équipe, qui n’a finalement perdu que Jonathan David. Le reste de l’effectif est resté. Les Gantois ont terminé à la deuxième place du championnat, il ne faut surtout pas croire que parce que leurs résultats sont moins bons, on pourra se permettre d’être moins performants. Il faudra être très concentrés vu leurs qualités. Et je suis d’ailleurs certain qu’ils termineront la saison dans le haut du tableau."