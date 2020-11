L'Union Belge réagit à la réhabilitation de l'Excelsior Virton

C'était la bombe de ce vendredi : l'Autorité de la Concurrence a tranché et décidé de réhabiliter l'Excelsior Virton, en réclamant son retour en D1B pour la saison 2021-2022.

L'Union Belge, qui a pris un sérieux coup sur la tête avec ce verdict tardif et remettant en question toutes les décisions prises ces derniers mois au sein du football belge, a réagi via son porte-parole Stefan Van Loock : "L'Excelsior Virton a également réclamé auprès du tribunal d'être réintégré dès cette saison en D1B, mais c'était impossible", révèle-t-il. Le club gaumais introduira cependant sa demande de licence professionnelle pour la saison suivante, et devrait donc réintégrer le championnat en 2021-2022.

Mais l'Union Belge n'accepte pas encore totalement cette décision judiciaire. "Il reste une question à laquelle il faut répondre : les conditions de licence déforment-elles réellement la concurrence parce qu'elles sont trop strictes ? Nous allons nous pencher sur ce sujet", déclare Van Loock. "En attendant, aucun commentaire supplémentaire ne sera fait par la RBFA compte tenu de la procédure en cours".