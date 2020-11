Julien De Sart a des regrets: "Même avec le Standard je n'avais pas connu cela"

Julien De Sart et Courtrai se sont inclinés sur la plus petite des marges sur la pelouse du Club de Bruges. Une rencontre positive, mais des regrets tout de même pour les Kerels.

Pour Courtrai, se déplacer sur la pelouse du Club de Bruges, c'est toujours compliqué. Une seule victoire en 12 ans, souvent des scores fleuves: le samedi s'annonçait compliqué pour les hommes d'Yves Vanderhaeghe.

Pourtant, les Courtraisiens ont soutenu la comparaison. "Nous nous étions bien préparés", a déclaré Julien De Sart en conférence de presse. "On savait que Bruges aurait peut-être Dortmund en tête. Jusqu'à la pause nous étions bien en place, on n'a pas donné beaucoup d'occasions. On reprend bien en deuxième période mais le but tombe, même après ce but nous avons eu le ballon. Je dois dire que c'est la première fois de ma carrière que je viens ici à Bruges sans concéder beaucoup d'occasions. Même avec le Standard cela ne m'était jamais arrivé".

Du coup, cette prestation laisse un goût de trop peu dans la bouche des joueurs flandriens: "On a vraiment l'impression qu'on méritait mieux, et c'est dommage car au final, même si on a peu concédé, on repart avec une défaite mais c'est encourageant".

La prestation défensive de Courtrai a certainement été bien plus solide que contre le Beerschot, où ils avaient encaissé 5 buts: "Il y a eu une prise de conscience collective. On s'est dit que si on défendait comme cela contre Bruges on prendrait une casquette. Cette prise de conscience a été collective et quand on laisse si peu à Bruges, ça laisse de bonnes bases pour la suite".