Manchester City aurait tranché concernant Lionel Messi

Sur le départ cet été, La Pula est finalement restée en Catalogne. L'Argentin a pris la décision de rester à contrecœur, mais son contrat expire en juin et pour l'instant, rien ne va dans le sens d'une prolongation.

L'été dernier, Manchester City semblait très intéressé par les services de Lionel Messi. Mais le club mancunien aurait changé d'avis. En effet, Sky Sports affirme que les Citizens ne tenteront plus d'attirer l'Argentin dans leurs rangs. Deux éléments bloquent désormais la direction des Skyblues, à savoir l'âge du joueur, qui fêtera ses 34 ans en juin prochain, mais aussi son salaire colossal, qui coûterait environ 100 millions d'euros par an au club, impôts et primes inclus. Un montant bien trop élevé par les temps qui courent, même sans indemnité de transfert à payer.

Toujours selon les informations du média britannique, Manchester City devrait plutôt se concentrer sur le recrutement de joueurs jeunes à des postes prioritaires.