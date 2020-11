Le premier 'transfert' hivernal du Sporting d'Anderlecht? "Je pense qu'ils vont étudier l'option"

Un but et un assist en deux rencontres: le jeune Nigérian a déjà laissé une partie de sa carte de visite sur les pelouses belges. Au point de pousser Anderlecht à le transférer définitivement

Paul Mukairu n'est pas encore à 100%, mais il a déjà montré sa capacité à s'adapter et il a montré des choses intéressantes pour ses deux premières sorties en Pro League.

Prêté jusqu'à la fin de saison par Antalyaspor, l'ailier nigérian pourrait convaincre le Sporting d'Anderlecht de sortir le chéquier. C'est en tout cas le point de vue de son agent, qui fait le point sur le dossier dans un entretien accordé au média turc. "Il y a une option d'achat à 2,5 millions d'euros. Il y avait d'autres clubs possibilités, mais Anderlecht a été le club le plus concret", explique-t-il.

Reste à voir si la direction anderlechtoise fera le nécessaire pour l'enrôler à titre définitif. "Je pense que c'est compliqué pour l'instant, d'envisager le long terme. Mais Anderlecht et son entraîneur sont satisfaits de lui. Il a joué 85 minutes et il a donné un assist. Il a marqué dès son premier match. Je pense qu'Anderlecht étudiera l'option." Et en attendant, Paul Mukairu tentera de confirmer les bonnes premières impressions qu'il a laissées à son coach.