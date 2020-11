Romeo Lavia (ex-Anderlecht) sur ses débuts en U21 à City : "Je suis venu ici pour le projet"

Romeo Lavia a pu faire ses débuts en U21 lors du EFL Trophy, titularisé face à Lincoln Town (League One). Le jeune médian de 16 ans avait quitté Anderlecht cet été après plusieurs tentatives du RSCA pour le convaincre de rester. "Je suis très heureux d'être ici et je profite de chaque minute", s'est-il réjoui sur les réseaux du club.

"Je suis venu à Manchester City en raison de leur projet et je veux franchir les étapes le plus vite possible", espère Lavia. "C'était toujours dans ma tête [au moment de signer]".

Romeo Lavia (16) on making his #ManCity U21 and EDS debut in the same week: “Amazing. I’m really happy to be here. I'm enjoying every minute. I came to @ManCity because of the project/goal. My objective was to go to the next step ASAP. It was always in my head.”



