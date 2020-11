📷 Diego Maradona : hommages de la planète foot, deuil national et minute de silence

'El Pibe de Oro' s'est Ă©teint Ă l'Ăąge de 60 ans, des suites d'une crise cardiaque.

C'est logiquement que les rencontres de ce soir en Ligue des champions (et probablement celles à venir un peu partout dans le monde) seront précédées d'une minute de silence, qui sera observée à la mémoire de Diego Armando Maradona.

Au pays du 'Pibe de Oro' le président argentin a déjà annoncé trois jours de deuil national : "Je travaillais quand j'ai appris la nouvelle. Je n'arrive pas à y croire, je suis effondré", déplore Alberto Fernandez dans les médias argentins. "Je suis aussi un fan d'Argentinos Juniors, on ne pouvait pas recevoir de pire nouvelle. C'était un homme unique, il laissera un grand vide."

Après le choc de la nouvelle, les messages affluent également de la planète football toute entière. Une vague immense d'hommages qui défèrlent sur le web. Aux messages de joueurs, d'entraineurs, ou encore de politiciens s'ajoutent ceux des clubs de football et bien sûr des fans.

Le 'Roi' Pelé s'est dit très triste : "J'ai perdu un grand ami et le monde perd une légende. Il y a encore beaucoup à dire, mais que Dieu donne de la force à sa famille. J'espère qu'un jour nous pourrons taper dans le ballon ensemble au paradis."

Lionel Messi n'a pas caché sa peine pour celui à qui il a si souvent été comparé : "Une bien triste journée pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais ne part pas, car Diego est éternel. Je retiens tous les bons moments vécus avec lui et en profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix."

Cristiano Ronaldo n'a pas non plus manqué de saluer l'artiste : "Je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie. Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'était un magicien. Il part bien trop tôt mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé."

Gary Lineker : "De loin, le meilleur joueur de ma génération et sans doute le plus grand de tous les temps. Après une vie bénie mais mouvementée, j'espère qu'il trouvera enfin un peu de réconfort entre les mains de Dieu."

Le club de Boca Juniors a perdu sa légende : "Eternel merci. Diego éternel", tout comme le Napoli qui n'ont pas manqué de rendre hommage à celui qui a écrit l'histoire de ces clubs.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.đŸ™đŸœ pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Para siempre 💛.



Gracias eternas, Diego. pic.twitter.com/8DmxrBdGGs — Planeta Boca Juniors (en 🏡) (@PlanetaBoca) November 25, 2020