Adriano donne son ressenti concernant la D1A : "Le championnat belge mérite de recevoir plus de visibilité"

L'ancien joueur du FC Barcelone était déçu à l'issue du partage d'Eupen au Standard de Liège samedi soir (2-2). Il est revenu également sur le niveau de la D1A.

Adriano Correia a disait avoir un goût amer en bouche après le nul au Standard de Liège avec Eupen samedi soir (2-2) (à lire ICI). L'ancien joueur du Barça et de Séville a également donné son ressenti concernant le niveau de la Jupiler Pro League.

"Je me sens très bien en D1A. Je me suis adapté match après match au football belge qui reste plus physique et avec plus de contacts. Je vois que c'est une compétition qui continue de grandir au fil des années. Il y a beaucoup de jeunes joueurs belges qui ont le niveau et qui ont une belle marge de progression. Quand tu vois les Diables Rouges, il y a un certain nombre de joueurs qui sont passés par la D1A avant de rejoindre de grands championnats et grands clubs. Je pense que le championnat belge mérite de recevoir plus de visibilité. Je prends beaucoup de plaisir ici et je pense que ce championnat va encore continuer de grandir", a conlu Adriano.