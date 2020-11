Thomas Tuchel s'énerve en conférence de presse : "Les joueurs sont morts, ils ont tout donné"

Le moins qu'on puisse dire est que Thomas Tuchel ne respire pas la sérénité ces dernières semaines.

L'entraîneur allemand est coutumier ces derniers temps des haussements de ton en conférence de presse, et semble en avoir assez que son travail soit remis en question. Après la courte victoire du PSG contre le RB Leipzig ce mardi (1-0), il a ainsi mal réagi aux questions sur la qualité du jeu parisien : "On a joué avec coeur, avec solidarité, on a défendu ensemble. On gagne grâce à ça, oui, je ne vais pas m'en excuser", lâche Tuchel en conférence de presse.

"J'ai vu un chiffre disant qu'il nous manque en moyenne sept joueurs matchs depuis le début de la saison. Si vous espérez voir le meilleur PSG malgré ça, c'est votre droit, mais vous attendez beaucoup de nous", ajoute-t-il. "J'ai l'impression que vous posez toujours les mêmes questions, mais allez donc les poser dans le vestiaire si vous avez les couilles (sic). Les joueurs sont morts, ils ont tout donné. J'en ai marre de répondre à ces attentes".