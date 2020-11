Tous les pays arabes présents au Qatar en 2021 pour la Coupe Arabe de la FIFA

La FIFA a annoncé que tous les pays arabes, y compris ceux ayant initialement décidé d'un boycott politique, disputeront la Coupe Arabe prévue en 2021 au Qatar.

Les 22 pays arabes se rendront au Qatar du 1er au 18 décembre 2021 poour y disputer une Coupe Arabe organisée par la FIFA et qui sera une répétition générale du Mondial 2022, prévu un an plus tard. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte avaient initialement annoncés le boycott de cette compétition pour raisons politiques et économiques, mais seront finalement présents.

"Nous sommes ravis que les 22 équipes du monde arabe aient accepté de participer à la Coupe arabe de la FIFA 2021, qui se déroulera dans les stades du Mondial 2022", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué. Cet événement est très important pour le Qatar, qui se cherche désespérément des compétitions afin de préparer au mieux la Coupe du Monde 2022. La pandémie de Covid-19 a en effet causé l'annulation de plusieurs tournois dont la Qatar Airways International Cup, prévue en mars dernier. Le Qatar accueillira la prochaine Coupe du monde des clubs, du 1er au 11 février 2021.