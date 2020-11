🎥 Une victoire dignement célébrée par l'Excel Mouscron

Des images de joie qui témoignent du soulagement sans doute ressenti par les Hurlus au coup de sifflet final, mercredi soir, au Jan Breydelstadion.

Les Mouscronnois ont fait la fête dans le vestiaire, mercredi, après avoir renversé le Cercle de Bruges en dix minutes. Et on peut le comprendre. Car cette victoire se faisait attendre depuis le début de saison et que les Hurlus étaient encore menés à dix minutes du coup de sifflet final.

Et si cette victoire est importante d'un point de vue comptable, puisqu'elle permet à l'Excel de revenir à deux points de Waasland-Beveren, elle est aussi symbolique: c'est seulement la troisième victoire en 2020, de l'Excel, qui n'avait plus goûté aux joies du succès depuis le 16 février!