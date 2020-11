Chelsea confirme la bonne nouvelle pour ses supporters

Il va y avoir du nouveau en Premier League dans les prochaines semaines.

Londres ayant été placé en zone 2, en lien avec l'épidémie du coronavirus, les Blues sont autorisés à accueillir jusqu'à 2 000 personnes dans leur enceinte à compter du 2 décembre. Cette annonce fait suite au feu vert donné par le Premier ministre Boris Johnson pour le retour du public dans les stades anglais, avec une capacité limitée à 50 % et une jauge comprise entre 2 000 et 4 000 spectateurs. Les joueurs de Frank Lampard se rendant sur la pelouse du FC Séville mercredi prochain, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, 2 000 spectateurs pourront assister à la réception de Leeds United programmée le samedi 5 décembre, à l'occasion de la 11e journée de Premier League. À la différence de Chelsea, Manchester United devra continuer à jouer à huis clos à Old Trafford.