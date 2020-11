🎥 Face à Arsenal, il rate l'immanquable et termine sa course dans le poteau

Sheriff Sinyan se souviendra longtemps de son raté face à Arsenal et son corps devrait lui rappeler régulièrement.

Sheriff Sinyan a passé une soirée compliquée jeudi lors du match d'Europa League entre Molde et Arsenal. En l'espace de quelques secondes, le joueur de l'équipe suédoise s'est offert un raté incroyable et infligé une douleur qui fait serrer les dents.

Bien servi au deuxième poteau, Sinyan a plongé dans le but vide mais a complètement manqué sa reprise. Il a ensuite terminé sa course les jambes écartées directement sur un poteau du but. Aie...