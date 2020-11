Le Standard retrouve ses sensations : "Il y a eu une véritable prise de conscience"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège s'est imposé dans les derniers instants contre le Lech Poznan (2-1) lors de la quatrième journée d'Europa League.

Le Standard de Liège y a cru jusqu'au bout et a été récompensé ce jeudi soir. Réduit à dix avant la pause, le matricule 16 verra le Lech Poznan ouvrir le score peu après l'heure de jeu. Mais les Rouches réagiront directement en égalisant puis continueront de pousser. Et cela a porté ses fruits quand Laifis a fait trembler les filets dans les toutes dernières secondes de la partie. "Nous avons disputé une bonne première mi-temps. Nous étions bons sur le plan défensif, nous avons exercé un bon pressing, notre maîtrise collective était bonne et nous avons eu plusieurs occasions", a souligné Philippe Montanier avant d'évoquer l'exclusion d'Obbi Oulare.

"Il était frustré et c'est une grosse injustice pour lui. Il revient vraiment très bien et pèse de plus en plus, il est dans une belle dynamique. On me dit d'ailleurs que les deux cartons étaient légers. Toutefois, être réduit à dix fut un coup dur. Cela devient une habitude, les joueurs ne sont même plus choqués. Il a fallu être patient, très au point tactiquement et jouer notre chance à fond. À dix contre dix, nous avons senti que nous avions la possibilité de pousser jusqu'au bout et de remporter ce match. Une grosse satisfaction !", a expliqué le technicien français.

Le Standard de Liège a sans doute disputé sa meilleure rencontre depuis un mois. "Nous retrouvons de bonnes sensations tant dans l'organisation que dans le contenu du jeu. Nous avions mis l'accent là-dessus ces derniers jours car nous étions tous frustrés de voir que nous n'étions pas à notre niveau. Cela fait du bien", précise l'ancien coach de Lens avant d'évoquer la grinta dont a fait preuve son groupe.

"C'est dans ce genre de match que l'on se rend compte de l'unité et de la cohésion du groupe et du club. Ceux qui sont rentrés ont amené un vrai plus. Je suis très satisfait de cette mentalité qui règne dans l'ensemble du noyau. Cela a été un plus ce soir", a ajouté le T1 des Rouches.

Plusieurs choses ont changé par rapport au partage concédé contre Eupen samedi dernier. "Nous avons effectué quelques réglages tactiques et visionné des vidéos pour responsabiliser les joueurs concernant leur niveau technique. Trop d'erreurs nous empêchaient de jouer à notre niveau. Il y a eu une véritable prise de conscience et un peu plus de communication sur le terrain entre eux", a conclu Montanier.