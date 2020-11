Le "stagiaire" Luc Nilis : "C'est une belle opportunité de partager son expérience"

Anderlecht a annoncé aujourd'hui que Luc Nilis viendrait effectuer un "stage" au club, pour partager son expérience avec les attaquants du club. Vincent Kompany a donné plus de détails sur cet étonnant retour.

Vincent Kompany n'avait pas énormément d'informations à rajouter sur l'arrivée de Luc Nilis au RSC Anderlecht, si ce n'est corriger le terme employé pour décrire son arrivée : "Stagiaire, c'est un terme pas vraiment adapté. C'est une icône du club qui viendra partager son expérience et ses connaissances avec le staff et les joueurs", précise le T1 anderlechtois. "Dans cette optique, c'est une superbe opportunité pour nous, et pour lui".

Kompany lui-même se rappelle évidemment avec plaisir des années Nilis. "C'est un joueur que j'adorais voir jouer quand j'étais plus jeune, qui m'inspirait beaucoup. On a ce luxe à Anderlecht d'avoir pu voir tant de bons joueurs porter notre maillot".