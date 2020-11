🎥 Les All Blacks rendent un vibrant et puissant hommage à Diego Maradona avec leur haka

Les All Blacks ont rendu l'un des plus vibrants hommages à Diego Maradona samedi soir avant leur match face à l'Argentine. Au moment de faire leur haka, un des joueurs a placé sur la ligne médiane un maillot noir floqué "Maradona" avec le numéro 10.

Afin d'honorer la mémoire de la légende du football décédée mercredi, les Néo-zélandais, menés par TJ Perenara, ont effectué le Kapa O Pango, la version la plus guerrière du haka. Des images qui donnent des frissons.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.



🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV